«Ростелеком» в Сибири обеспечит видеонаблюдением во время ЕГЭ более 9 тысяч аудиторий

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:41:30+03:00

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В каждую аудиторию устанавливается по 2 камеры видеонаблюдения. Они монтируются таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году «Ростелеком» для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.

Выпускники в этом году находятся в непростой ситуации: из-за коронавируса экзамены несколько раз переносили и меняли привычное расписание. Так что поводов переживать и беспокоиться прибавилось и у школьников, и у педагогов. Но за прозрачность проведения ЕГЭ можно не волноваться: «Ростелеком» не первый год обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников Сибири, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Монтаж камеры. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Больше всего камер в этом году будет задействовано в Красноярском крае - там оборудуют 1 434 аудитории, а также в Новосибирской и Кемеровской областях, где видеонаблюдением обеспечат 1 308 и 1 161 помещение соответственно.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ - один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак.