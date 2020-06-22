2020-06-22T05:40:36+03:00
Общество

Стала известна судьба сибирячки в леопардовых штанах

Она приехала в Новосибирск автостопом
Надежда РЫЖКИНА
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Пропавшая сибирячка нашлась 22 июня.Пропавшая сибирячка нашлась 22 июня.
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Женщина, приехавшая в Новосибирск автостопом из Иркутской области, нашлась. Об этом КП-Новосибирск рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найдена, жива! Она вышла на связь с родными, но толком еще ничего не объяснила. Известно, что женщина вернулась также автостопом обратно в Иркутскую область. С ней все в порядке, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Почему женщина решила уехать домой, волонтерам пока неизвестно.

Напомним, 16 июня жительница города Шелехова в Иркутской области поехала автостопом в Новосибирск, ее ждали там родные. Но, прибыв в город, женщина перестала выходить на связь. Ее искали волонтеры и полиция в нескольких регионах, в том числе в Иркутской области и Красноярском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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