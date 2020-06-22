«Не отвечает на звонки»: в Новосибирске ищут женщину в леопардовых штанах
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 43-летнюю Наталью Валерьевну Владимирову. Женщина ехала автостопом из города Шелехова Иркутской области в Новосибирск к родным.
— Последний раз женщина звонила родным по дороге из Красноярска, но в Новосибирске на связь уже не вышла. Полицейским удалось установить водителя, который довез ее до Новосибирска, но где находится пропавшая сейчас, неизвестно. Ее телефон по-прежнему недоступен, поэтому мы сейчас ее ищем, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Волонтеры полагают, что сейчас женщина может передвигаться автостопом.
У пропавшей рост 164 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы до плеч и серо-голубые глаза.
Предположительно была одета в серую ветровку, леопардовые штаны и кроссовки.
Если кому-то что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU