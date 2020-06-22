2020-06-22T04:17:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Муж сказал — увольняйся»: в Новосибирске появился еще один госпиталь для больных коронавирусом

Медики и их родные переживают о том, как будут работать в новых условиях
александра сударь
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В Новосибирске больницу №3 перепрофилировали для больных коронавирусом. Фото: «Сибкрай.ru»В Новосибирске больницу №3 перепрофилировали для больных коронавирусом. Фото: «Сибкрай.ru»
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В Новосибирске начал работу еще один госпиталь для больных коронавирусом. Для этого перепрофилировали городскую больницу №3 на улице Мухачева. Времени на подготовку было немного.

Гинекологи, хирурги, терапевты уже прошли специальные курсы в Новосибирском медицинском университете.

Основная нагрузка ляжет на терапевтов. Вирусная инфекция, ее последствия — пневмония, тромбы и вся другая «побочка» — как раз по их части.

Терапевты будут принимать пациента, оценивать его состояние, назначать диагностические исследования, схему лечения. Они же, терапевты, будут за «главных» и в отделениях. Врачи остальных специальностей, прошедшие курсы, будут наблюдать, вести больного.

Медики и их родные переживают, как изменения в работе отразятся на здоровье.

— Вечером пришла домой и сказала мужу, что нас переводят на «ковид». Он заволновался: «Увольняйся!». Я сначала тоже так решила — уволюсь. Но потом подумала: у нас ипотека, у мужа зарплата, что называется, среднестатистическая. В общем решила остаться, — рассказала изданию «Сибкрай.ru» медицинская сестра-анестезист Валентина Аганичева.

Но двое врачей-реаниматологов из отделения работать с коронавирусными пациентами не будут — увольняются. В основном это пенсионеры. Они — в группе риска.

— У меня букет хронических болезней, я не хочу растянуться тут на полу в отделении, если заражусь, чтобы коллеги меня откачивали, — рассказывает медик.

Главный врач Александр Осадчий успокаивает, говорит, что уже закупили полторы тысячи костюмов индивидуальной защиты, это на первое время, инструктаж, обучение провели. Главное, чтобы «красная зона» была оборудована правильно.

— Мы решили организовать работу по сменам: четыре часа работы в «красной зоне» в костюме, затем четыре часа отдых, после этого еще четыре часа. Сутки на отдых, и снова на смену, — говорит главврач.

По-новому больница №3 начала работать уже 20 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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