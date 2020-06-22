Погода в Новосибирске на 22 июня 2020 года: будет тепло
Погода в Новосибирске 22 июня 2020 года обещает быть теплой, в некоторых районах области будет дождь.
— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +23-25 градусов, ночью — +9-11 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура днем составит +20-25 градусов. Ожидается переменная облачность, местами — кратковременные дожди и грозы. Также будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду.
«Яндекс» дает похожий прогноз. По данным сайта, днем в Новосибирске будет максимум 18-24 градуса, облачно с прояснениями и южный ветер, который будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU