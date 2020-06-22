2020-06-22T03:02:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе
александра сударь
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Эпидемия пока не уходит из региона.Эпидемия пока не уходит из региона.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости от эпидемиологов не радуют: только накануне было выявлено 105 заболевших, и пока заразу одолеть не удалось, что подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 июня 2020 года.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

На данный момент в регионе остается лишь один район, где нет заболевших, — Кыштовский, который находится на севере области.

По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5 033 случая заражения коронавирусом. Сначала эпидемии инфекцию обнаружили в том числе у 335 детей. Стоит отметить, что 2769 пациентов выписаны, они выздоровели. К сожалению, 70 человек умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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