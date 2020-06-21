В Новосибирске иномарка врезалась в автобус: есть пострадавшие

21 Июнь 2020 2020-06-21T21:21:16+03:00

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В воскресенье, 21 июня, авария произошла на Бердском шоссе в Новосибирске: там иномарка врезалась в пассажирский автобус.

- В семь утра 25-летний водитель «Лексуса» врезался в припаркованный недалеко от остановки автомобиль «Хендай», - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - От удара припаркованную иномарку отбросила на стояшший на остановке пассажирский автобус.

Во время ДТП без пострадавших, увы, не обошлось:

- Пассажирку «Хендай» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - продолжают в ведомстве. - Никто из находившихся в автобусе людей не пострадал.

Известно, что водитель автомобиля «Лексус» в момент аварии был пьян. В отношении него оставлен протокол по ст. 12.8.1 КоАП РФ. Полиция проводит проверку.

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