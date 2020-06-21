«Молодцы, мужики»: под Новосибирском 30 дачников тушили горящий дом
В воскресенье, 21 июня, в дачном обществе под Новосибирском произошел пожар: горел дом в СНТ «Смородинка», которое находится у берега Оби в районе Краснообска.
- Дачный домик загорелся из-за неисправности печки, - передают слова подписчицы в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видео, опубликованного в группе, видно, что соседи подоспели на выручку дачникам. Всего тушить дом помогали около 30 человек:
- Хозяева дома вместе с соседями тушили огонь, передавая вёдра с водой по цепочке, - описывает случившееся очевидица ЧП.
Благодаря помощи сибиряков огонь удалось сдержать до приезда пожарных: он не перекинулся на второй этаж. К счастью, во время тушения горящего дома никто не потсрадал
Под Новосибирском 30 дачников тушили горящий дом.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU