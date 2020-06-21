В Новосибирске иномарка сбила школьницу: девочка находится в больнице
В субботу, 21 июня, в аварию на Красном проспекте в Новосибирске попал ребенок: девочку в 16.25 сбила иномарка.
- 34-летний водитель, у которого не было прав, ехал по Красному проспекту в сторону улицы Мясниковой, - рассказали в ГИБДД г. Новосибирска. - Мужчина не справился с управлением и сбил девочку 2008 года рождения, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Увы, удар был такой силы, что без травм не обошлось:
- Девочка получила сотрясение головного мозга, ее госпитализировали в больницу, - продолжают в ведомстве.
Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU