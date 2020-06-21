«Дочка ночевала со мной в реанимации»: новосибирская медсестра честно рассказала о своей работе

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:50:02+03:00

Светлана в Борисенко работает медсестрой с 1980 года. Фото: личный архив.

Светлана Борисенко в медицине 40 лет, и даже в самые тяжелые моменты она не бросила свою профессию

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Светлана Андреевна Борисенко – главная медсестра Краснозерской центральной районной больницы. За ее плечами — 40 лет спасения жизни пациентов: в прошлом году она удостоилась почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

- Эта награда – за хорошую повседневную работу, никаких подвигов не было, - скромничает Светлана Андреевна.

На самом деле это не так: работу новосибирской медсестры простой не назовешь. В честь Дня медицинского работника сибирячка поделилась своей историей.

- После свадьбы я с мужем переехала в Узбекистан: там у нас родился сын, спустя пять лет - дочка. Думала учиться дальше, но времени не хватало, - вспоминает медсестра. – Я работала в отделении реанимации, с хирургами на приеме. Иногда дочка ночевала вместе со мной прямо в реанимации: бабушек рядом не было, оставить было не с кем.

В 1993 году семья из-за непростой ситуации на границе Узбекистана и Таджикистана вынуждена была вернуться в Новосибирск. Дети подрастали, встал вопрос выбора будущей профессии:

- Дети выбрали совершенно другую работу. Дочка мне честно сказала: «Мам, я до сих пор помню запах реанимации, и как пахло от тебя. Я работать там как ты не смогу», - говорит Светлана Андреевна.

Сейчас Светлана Андреевна передает опыт своим ученикам: она ведет занятия у групп в медицинском колледже, готовит будущие кадры. И можно не сомневаться, что с таким педагогм они станут настоящими профессионалами.

КП-Новосибирск поздравляет всех медиков с их профессиональным праздником и желает крепкого здоровья.

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