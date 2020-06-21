Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 июня 2020 года: за сутки заразились 105 человек

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:31:58+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 июня 2020 года

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 июня 2020 года не радуют: за сутки диагноз подтвердился еще у 105 человек, причем восемь из заразившихся - это дети.

- В детскую больницу №3 на данный момент госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе и с подтвержденным диагнозом, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего с начала эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заразились 5033 человека.

- На данный момент в больницы Новосибирска госпитализированы 2097 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. В реанимации сейчас находятся 77 человек, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ, - продолжают в оперативном штабе региона.

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