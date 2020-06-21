В Новосибирске умерли еще два пациента с коронавирусом: что о них известно

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:13:49+03:00

Врачи до последнего боролись за жизнь пациентов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти рассказалти, кто стал жертвой заразы

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В воскресенье, 21 июня, опаративный штаб Новосибирской области сообщил печальные новости: от коронавируса в регионе умерли еще два человека. Власти рассказали о пациентах, каких не удалось спасти.

- Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года, - сообщают в оперативном штабе Новосибирской области.

Оба пациента находились в реанимации и врачи оказывали им всю необходимую помощь, однако побороть болезнь не вышло.

По официальным данным, болезнь с начала эпидемии уже унесла жизни 70 сибиряков: большинство из них были жителями нашего региона. Однако среди умерших был и дальнобойщик, который оказался в регионе проездом.

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