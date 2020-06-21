В Новосибирске умерли еще два пациента с коронавирусом: что о них известно
В воскресенье, 21 июня, опаративный штаб Новосибирской области сообщил печальные новости: от коронавируса в регионе умерли еще два человека. Власти рассказали о пациентах, каких не удалось спасти.
- Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года, - сообщают в оперативном штабе Новосибирской области.
Оба пациента находились в реанимации и врачи оказывали им всю необходимую помощь, однако побороть болезнь не вышло.
По официальным данным, болезнь с начала эпидемии уже унесла жизни 70 сибиряков: большинство из них были жителями нашего региона. Однако среди умерших был и дальнобойщик, который оказался в регионе проездом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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