«Мужики, ничего не скрывайте от жен»: астролог рассказала, как будет влиять на людей солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске
Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске больше всего отразится на мужчинах: так считает новосибирский астролог Елена Альмах.
- Солнце - это сугубо мужская планета, а одно из главных мужских качеств - это гордость, - рассказала КП-Новосибирск Елена Альмах. - Поэтому в этот день женщинам нужно внимательно отнестись к тому, чтобы не задеть эго своей второй половинке.
Еще одна интересная деталь: солнечное затмение приведет к тому, что все тайное станет явным.
- И поскольку затмение опять же больше влияет на мужчин, то совет уже им: даже не пытайтесь в этот день что-то скрыть от своих жен. Они обязательно об этом узнают, - считает Елена Альмах.
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