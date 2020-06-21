2020-06-21T07:13:43+03:00
Происшествия

Под Новосибирском иномарка улетела в кювет: погибли две девушки

Виновником ДТП стал пьяный водитель
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Утром в субботу, 21 июня, серьезная авария произошла на в селе Усть-Алеус Ордынского района: ДТП унесло жизни двух сибирячек.

- В 5.15 утра водитель автомобиля «Тойота –Виста» не справился с управлением: его машина улетела в кювет, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что, увы, спастись удалось не всем:

- Две 19-летние девушки, которые ехали на заднем сидении в машине, от полученных травм погибли на месте аварии, - продолжают в ведомстве.

Насколько сильно пострадаливодитель и еще один пассажир, пока неизвестно: их осматривают врачи.

- Установлено, что 20-летний водитель был пьян во время аварии, водительских прав у него нет, - говорят полицейские.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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