2020-06-21T06:12:16+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 21 июня 2020 года: тучи затмению не помешают

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 21 июня 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Погода в Новосибирске будет отличной.Погода в Новосибирске будет отличной.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Важный вопрос, который волнует сибиряков: не помешает ли погода в Новосибирске на 21 июня 2020 года увидеть солнечное затмение? Синоптики спешат порадовать горожан: дождей не будет.

- Днем по области воздух прогреется до плюс 20 - плюс 25 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 20 - плюс 22 градусов), ночью похолодает до плюс 9 - плюс 14 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность, в некоторых районах возможны кратковременные дожди, грозы. Однако непосредственно в Новосибирске тучи не помешают тем, кто захочет посмотреть солнечное затмение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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