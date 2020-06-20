Понадеялась на помощь: мошенник выманил у мамы девочки, больной раком, 15 тысяч рублей
Следственный комитет Новосибирской области начал проверку истории о мошеннике, который под видом благотворителя обманул маму девочки, больной раком.
— В ходе проверочных мероприятий следователь СКР установил, что мошенник пообещал потерпевшей перевести деньги на лечение. Но для этого попросил оплатить банковскую комиссию в размере 70 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова пояснила корреспонденту КП-Новосибирск, что по предварительной информации мошенник обещал дать на операцию 4,5 миллиона рублей, а мама девочки перевела ему на счет 15 рублей.
Сейчас проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение. Следователи СК России находятся на связи с пострадавшей семьей, чтобы вовремя оказать любую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU