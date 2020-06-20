«Нам все сигналили вслед»: байкерши проехались по Новосибирску в школьной форме
Подруги-байкерши из Новосибирска, которые любят устраивать экстремальные заезды по городу, выложили в соцсети фото. Семь девушек в фартучках выпускниц и в бантиках позировали на фоне фонтана у ГПНТБ.
— У нас такая традиция уже несколько лет — устраивать заезд в день последних звонков. Купили для этого случая платья. Фотограф отправила снимки только недавно — и я сразу их выложила. Мы так хотим показать выпускникам, что можно отлично погулять без алкоголя и быть красивыми и привлекательными. В этом году все отменили из-за коронавируса. И мы все же решили проехаться: и народ повеселим, и про праздник напомним, — рассказала КП-Новосибирск байкер Светлана Яблочкина.
Кстати, девушки были полностью защищены: они надели шлем, вместо медицинской маски — балаклавы, перчатки. Автомобилистам и прохожим креативность девушек очень понравилась.
И почти искупались в фонтане. Фото: Наталья Саценко
Напомним, в конце мая девушки устраивали еще экстремальный девичник на мотоциклах. Устраивали они его в честь своей подруги, которая выходила замуж. Надев на голову фату, байкерши с лихвой прокатились через весь Новосибирск до самого Экспоцентра.
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ИСТОЧНИК KP.RU