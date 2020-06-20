2020-06-20T11:25:10+03:00
Общество

«Просто до мурашек!»: сибирячка взволновала соцсети танцем во время беременности

Подписчики не могли налюбоваться ее движениями
Надежда РЫЖКИНА
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Елена шикарно танцует и сейчас...Елена шикарно танцует и сейчас...
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Новосибирская танцовщица и молодая мама Елена Яткина показала подписчикам, как изменился ее стиль танцев за четыре года. Девушка показала, как она танцует беременная, в закрытом комбинезоне. На втором видео — уже сегодня, на это раз в коротких шортиках и лифчике.

— Видео "тогда" я записала еще в 2016 году, когда была беременная. В «Инстаграм» оно выложено сейчас. Недавно у меня вышел онлайн-класс на эту хореографию, и я просто решила узнать у подписчиков, как лучше, что изменилось, — рассказала КП-Новосибирск Елена Яткина.

... и тогда, в 2016 году. На кадре Елена справа.

... и тогда, в 2016 году. На кадре Елена справа.

Для подписчиков красавицы это оказался трудный выбор.

— Я засмотрелась и на «тогда», и на «сейчас»! Танец-медитация!

— Какая же ты классная... До мурашек.

— Оба исполнения шикарны!

— Залипательно. Пересмотрела раз пять!

— Второй хорошо станцевала, но первый наряд прикольнее, — написали они.

Елена не раз удивляла сибиряков своими чувственными танцами. Недавно она, например, показала зажигательный танец на каблуках с мастер-класса в Петербурге. А еще она опубликовала видео, как танцует тверк со своими ученицами в Китае.

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Сибирячка показала, как она танцевала в 2016 году и сейчас, в 2020
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ИСТОЧНИК KP.RU

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