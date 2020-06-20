2020-06-20T10:09:49+03:00
Дом. Семья

«Смотрите, как умеют»: в зоопарке показали, как мартышки кушают из забавных кормушек

Каждая трапеза для них превращается в головоломку
Надежда РЫЖКИНА
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Мартышки достают еду из специальных кормушек. Фото: стоп-кадрМартышки достают еду из специальных кормушек. Фото: стоп-кадр
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Пока новосибирский зоопарк не открылся, его сотрудники показывают, как проводят время его обитатели. Сегодня зоопарк показал, как обедают мартышки Бразза — обезьянки из Центральной Африки. Чтобы сохранить инстинкты животных, для них сделали особые кормушки

— Важно то, как мартышки добывают корм. Поэтому мы делаем для них специальные кормушки, которые стимулируют поведение животных. Они не только проводят больше времени за поиском пищи, но и остаются подвижными и активными, — рассказали в зоопарке.

Кормушка для мартышек — это кольцо из дерева, наполненное фруктами. Сверху оно накрыто круглой крышкой с небольшим отверстием. Обезьянкам нужно засунуть лапу в дыру и повращать крышку, чтобы достать нужный кусочек.

В зоопарке мартышек кормят фруктами и овощами, но вообще эти животные не откажутся от листьев, семян и даже насекомых.

Напомним, пока новосибирский зоопарк откроется после 30 июня. Для посетителей уже введен ряд ограничений: запускать будут не больше 3 тысяч человек в день, билеты будут продавать только в электронном виде. Ещё одно обязательное условие – масочный режим.

Мартышки кушают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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