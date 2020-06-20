Еще 109 за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:15:22+03:00

Число заболевших в Новосибирске достигло почти 5 тысяч человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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В субботу, 20 июня, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 109 заболевших коронавирусом за сутки. При этом выписали с выздоровлением 85 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 4928 человек, из них — 327 детей. 2715 пациентов выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в детской больнице №3 находятся 65 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе те, у которых диагноз уже подтвердился.

В больницах Новосибирска также лежат 2079 взрослых пациентов: это пациенты, у которых врачи уже диагностировали коронавирус, и те, у которых болезнь только подозревают.

В Новосибирской области проводят все больше тестирований: на 20 июня сделано 172 200 тестов.

Напомним, 20 июня сообщили, что умерли еще трое больных коронавирусом: мужчина и две женщины. Всего с начала пандемии скончались 68 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU