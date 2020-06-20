Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:05:09+03:00

В Новосибирской области умерли от коронавируса еще трое человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В субботу, 20 июня, региональный оперштаб сообщил о том, что еще трое сибиряков не перенесли болезнь. Власти Новосибирской области рассказали краткую информацию об умерших.

— Скончались три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

С начала пандемии заболевания общее число смертей от COVID-19 увеличилось до 68 человек.

За последние сутки инфекцию выявили еще у 109 человек. Тем временем выздоровели еще 85 пациентов. Таким образом, число всех заболевших составило 4928 человек, а выздоровевших - 2715.

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ИСТОЧНИК KP.RU