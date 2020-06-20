В Новосибирске грузовик сбил пешехода: мужчина погиб
Ночью в субботу, 20 июня, произошла авария: автомобилист сбил насмерть пешехода в Ленинском районе. Мужчина до столкновения переходил дорогу.
— В 2:45 44-летний водитель ехал на автомобиле «Howo» по улице 2-я Станционная со стороны улицы Большой в сторону улицы Станционная. Возле дома № 2 по улице Клубная он наехал на пешехода, который в это время находился на проезжей части, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по городу.
В результате аварии погиб 32-летний мужчина. Известно, что водитель сел за руль трезвым. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия
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