«Пришлось гнуть прутья»: новосибирцы спасали мальчика, который застрял головой в воротах

20 Июнь 2020 2020-06-20T06:52:37+03:00

На помощь мальчику тут же кинулись сверстники.

Ему на помощь прибежали больше 20 человек

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В Кировском районе Новосибирска прохожие общими усилиями спасли ребенка, попавшего в беду. Произошло это вечером в пятницу, 19 июня. Об благородном поступке прохожих сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Новосибирцы сняли видео из окна многоэтажки. На кадрах видно, как по улице Герцена шел мальчик и решил просунуть голову между прутьями металлических ворот. Но в этом момент ворота начали открываться, чтобы пропустить велосипедистов, и голову ребенка зажало, он стал звать на помощь.

— Первыми подоспели гулявшие неподалёку сверстники, позже присоединились и взрослые. Вскоре ребенка вытаскивали уже несколько десятков человек, — рассказал подписчик.

Вскоре собралось несколько десятков взрослых, один из них принес доску - ее использовали как рычаг.

Наконец прибежал один человек с доской. С помощью нее он смог раздвинуть прутья решетки, и мальчик был спасен. Очевидец сообщил, что ребенок не пострадал.

Подписчиков паблика восхитил поступок прохожих:

— Люди просто потрясающие!!! Браво!

— Самый первый мальчонка молодец, бросился спасать, не растерялся, а не стоял и смотрел. Не зря говорится: вместе мы сила!

— Верите или нет, ждала аплодисментов от спасающих самим себе. Это ж надо так слаженно сработать! — написали они в комментариях.

Спасение ребенка.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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