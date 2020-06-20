Погода в Новосибирске на 20 июня 2020 года: по-прежнему похолодание и дожди
Погода в Новосибирске 20 июня 2020 года обещает быть прохладной и дождливой: в городе будет меньше 20 градусов тепла.
— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +15-17 градусов, ночью — +10-12 градусов. Ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура днем составит +14-19 градусов. Ожидается переменная облачность, местами — кратковременные дожди и грозы. Также будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.
«Яндекс» дает похожий прогноз. По данным сайта, днем в Новосибирске будет максимум 15-16 градусов, небольшой дождь и северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU