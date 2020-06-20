Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

20 Июнь 2020 2020-06-20T04:50:20+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе

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В регионе остается Кыштовский район, где до сих пор нет ни одного случая заражения коронавирусом. Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализирован 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 4819 человек. Выздоровели 2630 пациентов. И, к сожалению, 65 пациентов умерли.

За последние сутки стало известно о смерти еще двух пациентов инфекционного госпиталя: это мужчины 69 и 80 лет.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим. Оперштаб сообщает, что в области ежедневно заболевает около 100 человек. Однако более половины заболевших уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU