Красная будка и английский дворик: топ-10 мест в Новосибирске для инстаграмщиков

20 Июнь 2020 2020-06-20T00:14:46+03:00

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Первый месяц лета уже прошел, у многих сибиряков начался сезон отпусков. Однако, в этом году коронавирус внес свои коррективы в планы любителей путешествовать. Теперь похвастаться коллегам яркими снимками из европейских городов или лазурных заграничных пляжей уже не удастся. Но это совсем не повод расстраиваться: в Новосибирске тоже достаточно красивых и оригинальных фотолокаций. Публикуем ТОП-10 мест города для заядлых инстаграмщиков.

К примеру, на левом берегу, в районе станции метро «Студенческая», можно прогуляться по «европейской» улице. Торговый центр, расположенный там, выполнен в весьма нестандартной для сибирского города тематике: Разнокалиберные окна, кирпичная кладка, плитка, как мозаика, — такие же аккуратные, миловидные домики можно встретить, например, в Брюгге и Амстердаме. Еще одно сооружение, которое выделяется на фоне общего пейзажа — Католический Кафедральный собор Преображения Господня. Похожие храмы можно встретить в небольших европейских городках.

Знаменитая красная телефонная будка находится у нас в городе около выставочного центра «Мельница». Фото: Валерий Панов\открытые источники

Неподалеку от ГПНТБ новосибирцы смогут увидеть копию знаменитой Пизанской башни. И пусть размерами она уступает своей итальянской сестре, но зато имеет тот же знаменитый наклон. А вот копий Эйфелевой башни в Новосибирске целых четыре! Одна находится на Лескова, вторую можно найти на улице 1905 года, третья — на Вокзальной магистрали, четвертая — на улице Объединения.

Говоря о местах для селфи, конечно же, нельзя не упомянуть про знаменитые «Сибирские Мальдивы», прославившиеся на весь мир. Золоотвал около ТЭЦ-5 успел стать объектом притяжения всех любителей эффектных пляжных фото. Нежно-бирюзовый цвет воды делал его похожим на какое-нибудь побережье одного из островов Индийского океана. Правда, из соображений безопасности, СГК закрыла территорию искусственного озера для посещений, выставив пост охраны. Но в этом году там планируется открыть смотровую площадку.

Копий Эйфелевой башни в Новосибирске целых четыре! Фото: Валерий Панов\открытые источники

— В некоторых местах Новосибирска можно найти и интересные английские символы. К примеру, такая притягательная для инстаграмщиков знаменитая красная телефонная будка находится у нас в городе около выставочного центра «Мельница». Еще немного Англии можно найти в Центральном районе Новосибирска. С торца одного из домов на фасаде можно увидеть вариацию на тему Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца. Отсылкой к Лондону служит и красная дверь — как у телефонной будки. Любителям снимков на фоне граффити тоже есть, чему порадоваться: на крыльце обычного жилого дома на Богдашке сделана копия одного из граффити известного уличного художника Бэнкси. Оригинал находится в Веллингтоне, Новая Зеландия, — рассказывает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Кроме того, не стоит забывать и про те места, которые уже успели приобрести славу фотогеничных городских объектов. Среди них Бугринский мост, который обладатели хорошей фантазии даже сравнивают со знаменитыми Золотыми Воротами Сан-Франциско, и театр «Глобус», в котором самые внимательные сибиряки находят сходство с английским The Globe Theatre.

Бугринский мост обладатели хорошей фантазии сравнивают со знаменитыми Золотыми Воротами Сан-Франциско.Фото: Валерий Панов\открытые источники

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ИСТОЧНИК KP.RU