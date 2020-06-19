19 Июнь 2020 2020-06-19T23:21:38+03:00

Пожар у Центрального рынка в Новосибирске локализовали. Фото: ГУ МЧС по НСО

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Пожар у Центрального рынка в Новосибирске локализовали. Площадь горения составила 250 квадратных метров.

Площадь горения составила 250 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО

— Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючего утеплителя в конструкциях мансардного этажа, а также сильным задымлением помещений. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, были созданы несколько боевых участков, работа которых направлена на защиту соседних строений и проверку наличия людей внутри здания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — В тушении были задействованы 62 человека и 15 единиц техники.

По словам очевидцев, пожар был очень сильным: из крыши вырывался огонь и клубы дыма. Фото: ГУ МЧС по НСО

Напомним, на улице Мичурина 12а загорелся торговый павильон. По словам очевидцев, пожар был очень сильным: из крыши вырывался огонь и клубы дыма. Люди опасались, что пламя может перекинуться на соседние постройки или автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785978" frameborder="0"></iframe> Пожар у центрального рынка в Новосибирске локализовали.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU