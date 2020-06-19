Пожар у Центрального рынка в Новосибирске локализовали
Пожар у Центрального рынка в Новосибирске локализовали. Площадь горения составила 250 квадратных метров.
Площадь горения составила 250 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО
— Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючего утеплителя в конструкциях мансардного этажа, а также сильным задымлением помещений. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, были созданы несколько боевых участков, работа которых направлена на защиту соседних строений и проверку наличия людей внутри здания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — В тушении были задействованы 62 человека и 15 единиц техники.
По словам очевидцев, пожар был очень сильным: из крыши вырывался огонь и клубы дыма. Фото: ГУ МЧС по НСО
Напомним, на улице Мичурина 12а загорелся торговый павильон. По словам очевидцев, пожар был очень сильным: из крыши вырывался огонь и клубы дыма. Люди опасались, что пламя может перекинуться на соседние постройки или автомобили.
Пожар у центрального рынка в Новосибирске локализовали.
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К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU