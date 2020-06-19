«Водитель сбил пламя курткой»: во время тушения пожара у Центрального рынка загорелась автоцистерна

19 Июнь 2020 2020-06-19T22:03:40+03:00

Во время тушения пожара около Центрального рынка загорелась автоцистерна. Фото: Кадр из видео

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Во время тушения пожара около Центрального рынка случился нестандартный инцидент: загорелся пожарный автомобиль. К счастью, водитель смог быстро сбить пламя, возникшее из-под капота.

— Под капотом одной из автоцистерн, находившейся на трамвайных путях на улице Мичурина, вспыхнул открытый огонь. Пламя быстро сбил курткой водитель, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом сибиряки высказали свои версии причин случившегося. Люди также похвалили водителя спецтехники за то, что он смог быстро сориентироваться в ситуации:

— Может быть, из-за того, что автомобиль старой модели?

— Такое может произойти с любой машиной, техника непредсказуема.

— Водитель молодец, сориентировался, — пишут люди.

Напомним, вечером 19 июня около Центрального рынка загорелся торговый павильон, площадью примерно 250 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 единиц спецтехники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785964" frameborder="0"></iframe> Во время тушения пожара у Центрального рынка загорелась автоцистерна.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU