«Услышали писк из контейнера»: в Новосибирске дети нашли котенка в запечатанном пакете в мусорке

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:14:49+03:00

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В Первомайском районе Новосибирска дети нашли в мусорном баке котенка в запечатанном пакете. Найти малышу новый дом смог местный общественник Евгений Кочкин, которого ребята попросили о помощи.

— Вчера, 18 июня, мы как раз обустраивали песочницу в одном из дворов на улице Первомайская, когда к нам подошли ребята и показали этого найденыша. Дети рассказали, что заметили котенка, когда выбрасывали мусор и услышали из контейнера писк. Какие-то изверги буквально запечатали его в пакет! Кошечке на вид три-четыре месяца, она вся просто тряслась от страха. Я решил сразу же сфотографировать ее и разместить объявление в сети. Думал, вдруг, кто-то откликнется? И мне повезло: спустя некоторое время мне написала девушка, сказала, что готова прямо сейчас забрать котенка, а завтра первым делом отвезти его в ветклинику. Так, переночевав у меня, утром кошечка отправилась к своей новой хозяйке, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кочкин.

Теперь кошечке ничего не угрожает и она находится в надежных руках. Фото: Евгений Кочкин

Найденыша сибирячка назвала Малышкой. Теперь кошечке ничего не угрожает и она находится в надежных руках.

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