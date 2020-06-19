Директора похоронного агентства судят за взятку патологоанатому, который отправлял к нему родственников умерших
В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело в отношении директора похоронного агентства Виталия Калюжина, которого обвиняли в даче взятки заведующему моргом в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву за то, чтобы он отправлял родственников умерших людей именно в его организацию.
— Калюжин обвиняется в даче взятки в размере 294 тысяч рублей заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ № 1, — сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда.
Стоит отметить, что весной суд уже вынес приговор завотделению: его признали виновным в признали виновным в получении взяток от похоронных агентств. Он признал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил патологоанатому штраф в размере 4,5 млн руб. и запретил занимать руководящие должности в течение 12 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU