2020-06-19T18:46:43+03:00
Происшествия

Директора похоронного агентства судят за взятку патологоанатому, который отправлял к нему родственников умерших

Уголовное дело будут рассматривать в Заельцовском районном суде
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело в отношении директора похоронного агентства.В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело в отношении директора похоронного агентства.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело в отношении директора похоронного агентства Виталия Калюжина, которого обвиняли в даче взятки заведующему моргом в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву за то, чтобы он отправлял родственников умерших людей именно в его организацию.

— Калюжин обвиняется в даче взятки в размере 294 тысяч рублей заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ № 1, — сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда.

Стоит отметить, что весной суд уже вынес приговор завотделению: его признали виновным в признали виновным в получении взяток от похоронных агентств. Он признал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил патологоанатому штраф в размере 4,5 млн руб. и запретил занимать руководящие должности в течение 12 лет.

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На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Директора похоронного агентства судят за взятку патологоанатому, который отправлял к нему родственников умерших
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