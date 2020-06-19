«Красная гвоздика» открыла юбилейный сезон

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:17:14+03:00

Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» отмечает в этом году свой первый юбилей. Символично, что он совпал с 75-летним юбилеем Великой Победы

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Как отметили организаторы, главный символ акции - значок в виде гвоздики - стал металлическим. Еще одно новшество в том, что теперь его можно приобрести онлайн. Практично и удобно.

Суть «Красной гвоздики» осталась неизменной: «Я помню. Я помогаю». Покупка значка - это реальная помощь живущим ветеранам Великой Отечественной войны. Им доставляются лекарства, обеспечивается сестринский уход на дому, оказывается поддержка в лечении и реабилитации. Акция проходит с 15 апреля по 30 июля.

- Все средства от реализации значка «Красная гвоздика» направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи российским ветеранам. А каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим». Несмотря на то, что в этом году мы не смогли собраться вместе у Вечного огня в День Победы, наш значок все так же выступает символом мира и поддержки, объединяя людей по всей стране сквозь время и расстояние, помогая каждому почувствовать силу единства, - отметила пресс-секретарь проекта «Память поколений» Анастасия Сальникова.

По ее словам, с приходом в нашу страну эпидемии коронавируса все ветераны Великой Отечественной войны по возрасту и из-за состояния здоровья оказались в группе риска. Опасность они до сих пор пережидают дома. Поэтому юбилейный сезон акции «Красная гвоздика» решено сделать дольше и максимально перевести его в онлайн. А когда режим изоляции будет снят, волонтеры начнут распространять значки в общественных местах и на массовых мероприятиях.