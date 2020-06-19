2020-06-19T16:26:51+03:00
Происшествия

Директора новосибирского колледжа арестовали за взятку в 241 тысячу рублей

Изначально он требовал сумму в 300 тысяч рублей
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске арестовали Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаила Гутенева.В Новосибирске арестовали Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаила Гутенева.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаила Гутенева арестовали. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

— У данного колледжа был заключен контракт с подрядчиком на ремонт здания за счет бюджетных средств. Когда все работы были уже выполнены, Гутенев попросил у представителя подрядчика взятку в размере 10% от общей суммы оплаты их работы, обещая за это оформить все документы для того, чтобы расплатиться с организацией. При этом сумма, от которой Гутенев просил проценты, составляла более трех миллионов рублей. Подрядчик сначала передал часть директору только часть требуемой им суммы. Но, когда Гутенев запросил остальную часть средств, подрядчик решил обратиться в УФСБ России по Новосибирской области. В четверг, 18 июня, директор колледжа снова встретился с посредником, чтобы забрать у него оставшиеся деньги. В суде Гутенев свою вину отрицал, утверждая, что действовал он в рамках закона, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора центрального района Ксения Короед.

В Следственном комитете по Новосибирской области уточнили, что Гутенев решил снизить сумму взятки, и требовал от подрядчика уже не 300, 241 тысячу рублей.

Поскольку директора колледжа обвиняют в особо тяжком преступлении, суд принял решение о заключении его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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