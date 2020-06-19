Убийцу беременной сибирячки, зарезавшего ее в подъезде, оставили под стражей
Суд продлил меру пресечения мужчине, который, по версии следствия, зарезал беременную девушку. Такое решение принял Октябрьский районный суд.
— Октябрьским районным судом 19 июня избрана мера пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2020 года, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска.
Напомним, трагедия произошла в январе этого года. Сибирячка Наталья Ч. Была на 8 месяце беременности, когда ее зверски убили в подъезде дома, где она скрывалась от своего жениха-тирана. Девушку успели доставить в больницу живой, однако врачам не удалось спасти ни ее, ни малыша.
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ИСТОЧНИК KP.RU