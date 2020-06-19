Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 июня 2020 года: синоптики обещают сильные заморозки

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:55:10+03:00

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 июня 2020 года не порадует сибиряков. Вторжение холодного воздуха с Урала и Северо-Западной Сибири вызывает резкое похолодание в Новосибирске.

— Мы выпустили штормовое предупреждение о возможных заморозках ночью, до 0…-1 градуса. Погода в целом неустойчивая и ниже климатической нормы, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

20 июня температура днем составит +14…+ 19 градусов, ночью +3…+8 градуса. В отдельных районах возможны заморозки до 0…+1 градуса. Пасмурно, местами дожди, грозы. Скорость ветра в порывах до 13 — 17 м\с.

21 июня температура днем составит +20…+ 25 градусов, ночью +3…+8 градуса. В отдельных районах возможны заморозки до 0…+1 градуса. Облачно, местами дожди. Скорость ветра в порывах до 8-14 м\с.

По информации «Гисметео»:

20 июня температура днем составит +12…+ 15 градусов, ночью +9 градуса. Облачно, местами дожди, грозы. Скорость ветра в порывах до 7 — 11 м\с.

21 июня температура днем составит +11…+ 19 градусов, ночью +5 градусов. Облачно, без осадков. Скорость ветра в порывах до 8-13 м\с.

«Яндекс. Погода» сообщает:

20 июня температура днем составит +10…+ 15 градусов, ночью +6…+9 градусов. Пасмурно, местами дожди.

21 июня температура днем составит +16…+ 19 градусов, ночью +13…+15 градусов. Облачно, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU