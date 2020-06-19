«В гневе ударила ее 8 раз ножом»: сибирячка зарезала недовольную мать, пока развешивала белье

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:17:03+03:00

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Под Новосибирском 49-летняя дочь убила 71-летнюю мать. В порыве злости она ударила пожилую женщину восемь раз ножом. Об этом КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Здвинского района.

— Это произошло 10 марта 2020 года. Дочь пришла с работы, сидела выпивала дома, потом начала развешивать белье в комнате. Женщины част между собой ссорились по бытовым поводам, — пояснил прокурор Здвинского района Дмитрий Круглов.

Известно, что мать упрекала дочь в том, что та мало зарабатывает. Женщина трудились разнорабочей в местном сельхозпредприятии. Также мама критиковала, как дочь ведет хозяйство, что неправильно стирает белье и развешивает неаккуратно. Дочь разозлилась и в порыве гнева ударила мать ножом

Мертвую женщину обнаружили полицейские. Дочь во всем созналась. Дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU