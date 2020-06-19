«Говорила, что даст кредит»: работница банка украла у клиентов полмиллиона рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:29:35+03:00

Сибирячка переводила деньги себе со счетов клиентов, узнавая их пароль от входа в личный кабинет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Люди называли ей код от своих личных кабинетов

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29-летняя сибирячка, главный консультант банка, украла у своих клиентов 407 тысяч рублей. К ней обращались новосибирцы, чтобы оформить кредит. В это время к ним на телефон приходили СМС-сообщения. В них был написан код для входа в личный кабинет банковского приложения. Женщина просила продиктовать код ей.

— Клиенты называли цифры работнице банка, думая, что это нужно для получения кредита. Позже консультант заходила с помощью кода в их личные кабинеты и переводила деньги на свой счет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Так сибирячка обманула 71 человека, но вскоре банкира задержала полиция. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Кража». Дело с утвержденным обвинением направили в Железнодорожный районный суд.

Если вину банкира докажут, ей грозит минимум штраф до 500 тысяч рублей, а максимум — лишение свободы на 6 лет.

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