2020-06-19T10:27:53+03:00
Общество

«В квартире никого не было»: мама младенца три дня спасала котенка, кричащего с балкона от голода

Животное находилось на балконе квартиры на 13 этаже
Ульяна ДЖАНКОВА
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Котенок три дня кричал с балкона на 13 этаже от голода. Фото: ВикторияКотенок три дня кричал с балкона на 13 этаже от голода. Фото: Виктория
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Жительница Новосибирска Виктория спасла котенка, кричащего от голода на балконе квартиры на 13 этаже. Сама женщина живет этажом ниже. Инцидент произошел в доме №1/10 на улице Одоевского.

— Мы слышали, что кричит котенок, но не сразу придали этому значение, ночью он уже так закричал, что мы поняли: что-то случилось. Вышли на балкон, смотрим, котенок выглядывает и кричит. Попробовали достучаться до соседей, но дома никого не было. День котенок истошно кричал, а потом крик стал слабеньким совсем, — рассказала КП-Новосибирск Виктория.

Женщина обратилась к соседям за помощью: она не знала, как достать малыша. Ей посоветовали попробовать дотянуться до него со стремянки. Но Виктория призналась, что она жутко боится высоты. Через соцсети она попыталась найти хозяев квартиры, но это тоже не дало результата. Тогда сибирячка все-таки решилась на отчаянный шаг.

— Я привезла с Кольцово стремянку. Но мне согласился помочь один парень. Мы поставили лестницу на балконе, я страховала, а он залез и снял котенка с балкона. Радости нашей не было предела, — рассказала Виктория. — Мы дали ему воды, он так жадно и долго пил.

И все бы ничего, но кошка, которая живет у Виктории, непрошенного гостя восприняла в штыки: она шипит и не подпускает его к себе. Также сибирячка переживает, как будет жить с двумя животными, ведь у нее трехмесячный малыш дома.

Виктория ищет, кто бы приютил малыша. Если вы готовы помочь, звоните по телефону 8 — 913 — 928 — 71 — 35, Виктория.

Сибирячка спасла от голодной смерти котенка, который кричал три дня на балконе соседей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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