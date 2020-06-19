2020-06-19T10:19:45+03:00
Общество

За борьбу с COVID-19: губернатор наградил волонтеров из Новосибирского медколледжа

Глава региона посетил образовательное учреждение в преддверии дня медработника
Екатерина ИВАНОВА
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Андрей Травников и ранее встречался со студентами-волонтерами в "Толмачево". Фото: nso.ruАндрей Травников и ранее встречался со студентами-волонтерами в "Толмачево". Фото: nso.ru
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Губернатор Андрей Травников посетил Новосибирский медицинский колледж и наградил волонтёров – преподавателей и учащихся Новосибирского медицинского колледжа.

- Не откликнуться на отзывы, которые мы получаем о работе студентов медколледжа в период борьбы с пандемией коронавируса, невозможно. Отзывы очень тёплые. Когда с некоторыми из вас мы встречались в аэропорту «Толмачёво», я обещал, что обязательно приеду в колледж, когда нам это позволит ситуация. Конечно, я не мог не сделать этого накануне Дня медицинского работника. Благодарю и поздравляю вас и ваших преподавателей – спасибо вам за то, что вы делаете для нашей медицины, для Новосибирской области, для всей страны, – отметил Андрей Травников.

С первых дней борьбы с COVID-19 колледж откликнулся на просьбы руководителей больниц. Студенты выпускного курса сестринского дела вышли на работу в качестве младшего медицинского персонала. Работали волонтёрами на санитарно-пропускном пункте аэропорта «Толмачёво».

Отметим, что в целях поощрения студентов волонтёров из колледжа, работающих в аэропорту «Толмачёво», им было выплачено 498,9 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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