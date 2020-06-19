Первая репетиция праздничного салюта прошла в Новосибирске на берегу реки Обь

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:49:45+03:00

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В пятницу, 19 июня, прошла первая репетиция праздничного салюта к Параду Победы 2020. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Центральном военном округе.

— Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа провели первую репетицию праздничного салюта на берегу реки Обь в честь 75-летия Дня Победы. Тренировка состоялась на городском пляже Наутилус. Салютные залпы выполнялись из 122-миллиетрового орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Во время тренировки военные показали слаженность и синхронность действий, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.

Как пояснили в пресс-службе, Д-30 — советская гаубица, разработанная в начале 1960-х годов. В советской армии это была одна из самых массовых артиллерийских систем. До сих пор это единственная, которую используют для высадки воздушных десантов.

Кстати, новосибирцы слышали залпы салюта даже с противоположного берега и у видели синий дым в воздухе.

Напомним, 20 июня на площади Ленина пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Сам праздник состоится 24 июня, но в этом году он пройдет без зрителей. На нашем сайте можно будет посмотреть онлайн-трансляцию Парада.

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ИСТОЧНИК KP.RU