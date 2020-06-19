График работы метро во время репетиции Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: какие станции перекроют

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:21:56+03:00

Станцию метро закроют на шесть часов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Публикуем график работы метро во время репетиции Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года

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Власти Новосибирска изменили график работы метро во время репетиции Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года. По данным мэрии, одна из станций будет закрыта на шесть часов.

— 20 июня станция метро «Площадь Ленина» будет закрыта на вход и выход с 10.00 до 14.00, — сообщили в пресс-центре Новосибирского метрополитена.

Напомним, генеральная репетиция парада Победы пройдет 20 июня 2020 года в центре Новосибирска. В акции участвуют более 2 тысяч человек, это 20 парадных расчетов войск ЦВО и соединений других ведомств.

На генеральной репетиции парада Победы 2020 новосибирцам продемонстрируют часть военной техники. Напомним, в параде участвуют: комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, Урал — 4320 с 2А65 «МСТА-Б» и системы «Град», а также танки Т-72 Б3.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

Чтобы добраться до площади Ленина, новосибирцам придется сделать пересадку, это увеличит время поездки.

Пересадка от метро «Октябрьская»

Автобус:5,18, 75, 97,98, 258ж. Время: более 9 минут без учета ожидания.

Троллейбус: 5,10. Время: более 9 минут без учета ожидания.

Маршрутка: 8, 44а, 45. Время: более 9 минут без учета ожидания.

Пересадка от метро «Красный проспект»

Автобус:13, 28, 5, 18, 97, 98. Время: от 7 до 13 минут без учета ожидания.

Троллейбус: 13. Время: более 7 минут без учета ожидания.

Маршрутка: 8, 44. Время: более 20 минут без учета ожидания.

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