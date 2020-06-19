2020-06-19T09:11:40+03:00
Общество

За попытку совершения кражи сухариков «Кириешки» были задержаны два девятилетних мальчика.

Инцидент произошел 18 июня около 17:00 в продуктовом магазине на ул. Спортивная в Ленинском районе Новосибирска.
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Фото из архива АБ ГвардияФото из архива АБ Гвардия
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Сотрудники учреждения обратили внимание на двух мальчишек, которые подозрительно долго стояли около витрины с закусками к пиву. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации и продолжили наблюдать за детьми. Те, ничего не подозревая, прятали по карманам пакетики с хлебными сухариками, а, справившись, наконец, с этой задачей, пошли на выход. При этом ребятишки заметно нервничали, часто озирались по сторонам, чем и выдавали свои противоправные действия.

Прибывшие на вызов гвардейцы АБ ГВАРДИЯ попросили ребят показать содержимое карманов. В руках неопытных воришек предсказуемо оказались упаковки кириешек.

Ввиду незначительной суммы похищенного и малолетнего возраста детей, в магазине решили полицию не вызывать. Охранники позвонили родителям мальчиков и, когда те приехали, передали им задержанных.

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