2020-06-19T09:16:07+03:00
Общество

«Похоже на взрывы»: новосибирцев напугал грохот и синий дым на набережной

КП-Новосибирск выяснила, что это такое
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Жители Новосибирска услышали грохот со стороны Михайловской набережной.Жители Новосибирска услышали грохот со стороны Михайловской набережной.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 июня, около 12:30 жители Новосибирска услышали грохот со стороны Михайловской набережной и увидели в воздухе синий дым.

— Это похоже на взрывы, я аж на месте подскочила, — рассказали «КП-Новосибирск» очевидцы.

КП-Новосибирск выяснила у начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анной Терешковой, что может происходить на набережной и сопровождаться грохотом.

— Это репетируют военные залпы к празднованию Дня Победы 24 июня. Я знаю, что обычно репетиции проводят возле пляжа «Наутилус», так что это на противоположном берегу, а не набережной, — ответила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, 20 июня на площади Ленина пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Сам праздник состоится 24 июня, вот только в этом году он пройдет без зрителей. На нашем сайте можно будет посмотреть онлайн-трансляцию Парада.

Грохот на Набережной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года: полный список улиц и когда будут закрыты

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова показала полный список улиц и когда будут закрыты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Похоже на взрывы»: новосибирцев напугал грохот и синий дым на набережной
За попытку совершения кражи сухариков «Кириешки» были задержаны два девятилетних мальчика.
«Как я сюда попала?»: в Новосибирске нашли пропавшую тетю француженки
«Посмотри, как умирает твой любовник»: ревнивый сибиряк отправил бывшей видео жестокого убийства ее ухажера
В Новосибирске у входа на подземную парковку нашли мертвого пенсионера
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 108 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин: что о них известно
Погода помогла: в Новосибирске быстрее обычного идет ремонт дворов
«Он не знал, что малыш жив»: в Хакассии отпустили на свободу деда, который сжег внука в печи
«Потрясающе, я будто птица парю»: блогер показал невероятный вид с высоты на маленькую речку
«Гуля, меня придавило остановкой»: супруга новосибирца рассказала, как ее любимый кричал от боли в «скорой»
«Ростелеком» в Новосибирске подключил более 6 тысяч интеллектуальных приборов учета
Новосибирск может стать Городом трудовой доблести: когда и где за это проголосовать
Наступил на шею ногой и душил: сибиряку дали 10 лет колонии за жестокое убийство друга
Погода в Новосибирске на 19 июня 2020 года: одеваемся теплее
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Новосибирский аквапарк могут продать из-за долгов
Родители новосибирских детсадовцев отправят губернатору «сухпаек»
Сибиряка, пострадавшего в аварии с пьяным экс-начальником ГИБДД, арестовали за маты в суде
Сибирский чиновник пытался сбежать от следователей и попал на видео