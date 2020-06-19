«Похоже на взрывы»: новосибирцев напугал грохот и синий дым на набережной
В пятницу, 19 июня, около 12:30 жители Новосибирска услышали грохот со стороны Михайловской набережной и увидели в воздухе синий дым.
— Это похоже на взрывы, я аж на месте подскочила, — рассказали «КП-Новосибирск» очевидцы.
КП-Новосибирск выяснила у начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анной Терешковой, что может происходить на набережной и сопровождаться грохотом.
— Это репетируют военные залпы к празднованию Дня Победы 24 июня. Я знаю, что обычно репетиции проводят возле пляжа «Наутилус», так что это на противоположном берегу, а не набережной, — ответила КП-Новосибирск Анна Терешкова.
Напомним, 20 июня на площади Ленина пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Сам праздник состоится 24 июня, вот только в этом году он пройдет без зрителей. На нашем сайте можно будет посмотреть онлайн-трансляцию Парада.
Грохот на Набережной.
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ИСТОЧНИК KP.RU