«Похоже на взрывы»: новосибирцев напугал грохот и синий дым на набережной

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:16:07+03:00

КП-Новосибирск выяснила, что это такое

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В пятницу, 19 июня, около 12:30 жители Новосибирска услышали грохот со стороны Михайловской набережной и увидели в воздухе синий дым.

— Это похоже на взрывы, я аж на месте подскочила, — рассказали «КП-Новосибирск» очевидцы.

КП-Новосибирск выяснила у начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анной Терешковой, что может происходить на набережной и сопровождаться грохотом.

— Это репетируют военные залпы к празднованию Дня Победы 24 июня. Я знаю, что обычно репетиции проводят возле пляжа «Наутилус», так что это на противоположном берегу, а не набережной, — ответила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, 20 июня на площади Ленина пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Сам праздник состоится 24 июня, вот только в этом году он пройдет без зрителей. На нашем сайте можно будет посмотреть онлайн-трансляцию Парада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785800" frameborder="0"></iframe> Грохот на Набережной.

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ИСТОЧНИК KP.RU