«Как я сюда попала?»: в Новосибирске нашли пропавшую тетю француженки

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:07:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске работники железной дороги заметили пожилую женщину на платформе возле станции «Западная площадка». Бабушка просила о помощи. О ней сообщили в транспортную полицию. Как оказалось, пенсионерка не знала, как попала в Новосибирск, давно ли она в городе, не помнила, где она живет.

— В ходе проверки выяснилось, что 71-летняя женщина живет в Омске и страдает потерей памяти от полученной в детстве травмы. Сотрудники полиции нашли через соцсети родственников пенсионерки. Ее племянница живет во Франции, а дочь — в Магадане, — сообщили в пресс-службе управление на транспорте МВД РФ по СФО.

Близкие согласились приехать в Новосибирск на помощь женщине. Сама она будет до их приезда находиться под опекой врачей и социальных работников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU