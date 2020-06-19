«Посмотри, как умирает твой любовник»: ревнивый сибиряк отправил бывшей видео жестокого убийства ее ухажера

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:40:09+03:00

Даже спустя год он не смог простить любимой ее измену

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В Омске произошла будоражащая кровь история. Утром 18 июня жители увидели на окраине горящую «Хонду». Водителя на месте не было. Как оказалось, он за полчаса до пожара убил 28-летнего мужчину. Это произошло 18 июня, сообщает издание «КП-Омск».

Все началось летом 2019 года. 35-летний таксист узнал об измене жены. Он прочитал переписку любимой с другим мужчиной. В декабре 2019 года пара рассталась.

Но сибиряк никак не мог выкинуть из головы любимую. В итоге он решил разобраться с соперником по-мужски. Он поехал к нему на встречу с ножом и топором. Сначала он разрубил машину мужчины. Но сирена не сработала. Тогда ревнивый сибиряк подкараулил, пока соперник выйдет из дома и отправится на работу. Пока ждал, выпил бутылку водки. Как только мужчина вышел из дома, сибиряк напал на него.

— Я бил обеими ножами его в живот, слева и справа, — рассказал он. — Сколько именно ударов, не считал, но точно больше десяти.

После расправы он отправил бывшей видео мертвого ухажера со словами: «Посмотри, как умирает твой любовник!». После этого он бросил топор прямо на месте, ножи выкинул по пути и попытался уехать в своей «Хонде». Но машина улетел в кювет, от ярости мужчина ее поджег, а сам сбежал в частный сектор и спрятался в гараже. Там его нашли силовики, которых вызвали очевидцы. Теперь ему грозит до десяти лет колонии. У погибшего остался маленький ребенок, у убийцы — сын и дочь.

Задержание омича, убившего соперника из ревности .

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