2020-06-19T08:37:23+03:00
Общество

В Новосибирске у входа на подземную парковку нашли мертвого пенсионера

Его обнаружили соседи, когда шли на работу
Александра Сударь
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В Новосибирске у входа на подземную парковку обнаружили мертвого пенсионера.В Новосибирске у входа на подземную парковку обнаружили мертвого пенсионера.
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В Октябрьском районе Новосибирска у входа в подземную парковку высотки на улице Ипподромской нашли мертвого мужчину. Известно, что его обнаружили прохожие. В пресс-службе СК по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, что мужчине был 71 год. Все произошло утром 18 июня.

— Было обнаружено тело без признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.

Как стало известно КП-Новосибирск, по предварительной информации, это суицид. Мужчина покончил с собой в пять утра, нашли около 8 утра. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина проживал в этом доме, тело пенсионера обнаружили у запасного входа. Он выглядит как спуск в подвал, поэтому соседи не сразу заметили мертвого мужчину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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