2020-06-19T07:46:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 108 человек

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки коронавирус диагностировали еще у 108 человек.За сутки коронавирус диагностировали еще у 108 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 19 июня, стало известно, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 108 человек. При этом выздоровели 128 человек. Об этом рассказали в опрештабе регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 4819 человек, выздоровели 2630 пациентов. К сожалению, скончались 65 человек, — сообщили в оперштабе.

За последние сутки от коронавируса умерли пожилые мужчины: одному было 69 лет, другому — 80 лет. Сейчас в реанимации — 58 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

Пока неизвестно снимут ограничительные меры, которые были продлены до конца июня. По словам мэра Новосибирска, возможно через несколько дней откроют зоопарк. Известно, что торговые центры в полную силу заработают в самую последнюю очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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