2020-06-19T07:39:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин: что о них известно

С начала эпидемии от инфекции скончались 65 человек
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки умерли еще двое человек от коронавиурса.За сутки умерли еще двое человек от коронавиурса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 19 июня, стало известно, еще двух умерших от коронавируса. Оба — мужчину: одному было 69 лет, другому — 80 лет. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 65 пациентов инфекционного госпиталя.

— Сейчас в реанимации находятся 58 человек, к аппарату ИВЛ подключены 19 пациентов, — сообщили в оперштабе регионального правительства. — За сутки коронавирус обнаружили у 108 человек. Выписали из больницы 128 пациентов.

Количество заболевших коронавирусом — 4819 человек, выздоровели 2630 пациентов инфекционного госпиталя.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничительные меры продлили до конца июня. В общественных местах необходимо носить защитные маски. Также все массовые мероприятия отменены, закрыты торговые центры, фитнес-клубы и рестораны. Возможно, скоро откроют зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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