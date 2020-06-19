2020-06-19T07:17:12+03:00
Общество

Погода помогла: в Новосибирске быстрее обычного идет ремонт дворов

Полностью готовы 77 дворов, ещё в 80 – полным ходом идут работы
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Половина работ по ремонту дворов уже выполнена. Фото: пресс-центр мэрииПоловина работ по ремонту дворов уже выполнена. Фото: пресс-центр мэрии
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Этим летом по муниципальной программе «Жилищное и коммунальное хозяйство города Новосибирска» будет благоустроено 220 придомовых территорий. Мэр Анатолий Локоть посетил четыре объекта в Ленинском районе.

- Сейчас только середина июня, а мы уже выполнили большую часть работ. Помогла и погода: в этом году мы приступили к ремонту раньше обычного. Проехали по Ленинскому району, посмотрели несколько объектов. Внимательно следим за качеством, на некоторых объектах были претензии к подрядчикам, все недочёты устранены. Объекты мы принимаем только после того, как их одобрят жители, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Перечень объектов, подлежащих ремонту, сформирован по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. На ремонт этих территорий выделено 420 миллионов рублей. Благоустройство включает в себя ремонт и расширение проездов, обустройство парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек

Мэр Анатолий Локоть побывал на нескольких площадках. Фото: пресс-центр мэрии

Мэр Анатолий Локоть побывал на нескольких площадках. Фото: пресс-центр мэрии

ИСТОЧНИК KP.RU

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