«Он не знал, что малыш жив»: в Хакассии отпустили на свободу деда, который сжег внука в печи
Мужчина, который сжег в печи своего 11-месячного внука, вышел на свободу из колонии строгого режима. Провести он там должен был 15 лет. Об этом сообщает издание «КП-Красноярск».
В январе 2019 года супруги Жанна и Александр из деревни Харой убили своего внука, пока его мать ушла в райцентр. Бабка задушила, дед бросил мальчика в печь. Утром то, что осталось от малыша нашел его дядя.
Через год Верховный суд Хакасии вынес приговор: женщине — 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, мужчине — 15 лет в колонии строгого режима.
Но вскоре апелляционный суд признал мужчину в том, что он убил ребенка по неосторожности: якобы он не знал, что малыш еще жив и сжег его, а значит, убил не умышленно.
— Мужчина думал, что ребенок мертв из-за того, что его задушила жена, и сжег мальчика в печи, чтобы скрыть следы преступления, — пояснила пресс-секретарь Верховного Суда Республики Хакасия Елена Аторкина. — Суд апелляционной инстанции принял такую версию. Приговор вступил в законную силу.
Вместо 15 лет строгого режима преступнику дали полтора года общего. Поскольку в СИЗО один день считается за полтора, свое наказание он уже отбыл. Для его супруги же ситуация не изменилась.
Известно, что с решением апелляционного суда не согласна прокуратура. Она будет добиваться более строгого приговора.
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ИСТОЧНИК KP.RU