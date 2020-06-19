«Потрясающе, я будто птица парю»: блогер показал невероятный вид с высоты на маленькую речку
Блогер из Новосибирска Станислав Ражаев порадовал подписчиков новым видео с высоты птичьего полета. В этот раз сибиряк снял реку Коен. Водоем находится в 40 километрах от шумного мегаполиса.
— Красота прямо возле Новосибирска. Поездка на лодке. Закат. Продолжаю показывать Вам места, куда ненапряжно прокатиться пофотаться, покупаться, катануть на сапе. Рыбы, аисты, выдры и непередаваемо вкусный воздух. Можно проехать как на лодке, так и на машине, — рассказал Станислав.
Оказывается, мало кто знает о том, что среди леса петляет этот красивый водоем. Фото: стоп-кадр
— Потрясающе! Опасно такие места рассекречивать, потом яблоку негде будет упасть там.
— Круто снято, чувствуешь себя птицей, вечность бы парила над этой красотой.
— Новосибирская область, которую мы не знали.
Река Коен находится в 40 километрах от Новосибирска. Фото: стоп-кадр
Новосибирский блогер снял с высоты маленькую речку Коён.Станислав Ражаев
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ИСТОЧНИК KP.RU